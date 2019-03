Schaffner senkt Guidance: Nettoumsatz unter Vorjahr erwartet

Die Schaffner Gruppe senkt aufgrund der schwachen Autokonjunktur und der Wachstumsverlangsamung in China ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September). Das Unternehmen rechnet nun mit einem Nettoumsatz unter dem Vorjahr. Zudem dürfte das mittelfristige EBIT-Margenzielband von 8 bis 10 Prozent nicht bereits im laufenden Geschäftsjahr erreicht werden, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.