Schiffbau-Zulieferer lassen Corona-Tal 2021 und 2022 hinter sich

Die deutschen Zulieferer für die Schiffbau- und Offshore-Industrie rechnen nach dem Corona-Rezessionsjahr 2020 mit einer spürbaren Erholung. Auch wenn in Teilen der Branche die Auslastung noch nicht ausreichend sei, "geben doch die steigenden Bestellungen für neue Schiffe mehr als Hoffnung für 2021 und 2022", sagte der Vorsitzende der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft (AG) im Maschinenbauverband VDMA, Martin Johannsmann, am Montag in Hamburg.