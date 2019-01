Der weltweit grösste Schiffbauer Hyundai Heavy Industries will einen grösseren Anteil am einheimischen Konkurrenten Daewoo vom Staat übernehmen. Die staatliche Korea Development (KDB) unterzeichnete am Donnerstag eine vorläufige Vereinbarung, wonach sie ihren Anteil von 55,7 Prozent an Daewoo Shipbuilding in eine neu zu bildende Schiffbau-Holding mit Hyundai einbringen würde, in die Daewoo aufgefangen werden soll. Das teilte ein Sprecher von Hyundai (HHI) mit. Daewoo ist die Nummer Zwei der Branche.