Schiffbauunternehmen fordern Abbau von Überkapazitäten

Nach mehr als einem Jahrzehnt Preisverfall und Überkapazitäten pocht die globale Schiffbauindustrie auf politische Unterstützung im Kampf gegen Wettbewerbsverzerrungen. Die Rahmenbedingungen für den Schiffbausektor müssten überprüft werden, heisst es in der Abschlusserklärung eines Welt-Schiffbaugipfels im italienischen Viareggio, die der deutsche Verband für Schiffbau- und Meerestechnik (VSM) am Montag in Hamburg verbreitete. Notwendig seien gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten. An dem Spitzentreffen waren auch die Chefs von Grosswerften aus China und Korea vertreten, die ebenfalls der Abschlusserklärung zustimmten. Das wird im europäischen Schiffbau als ein Durchbruch angesehen.