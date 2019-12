Schifffahrt plant Milliardenfonds für Forschung zur CO2-Reduzierung

Die globale Schifffahrtsindustrie will einen milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungsfonds aufbauen, um die Branche für ihre ehrgeizigen Klimaziele auf Kurs zu bringen. Die Schifffahrtsunternehmen weltweit sollen einen Beitrag von zwei US-Dollar pro Tonne Brennstoff entrichten und damit fünf Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren als Basisfinanzierung aufbringen, teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) am Mittwoch in Hamburg mit. An der Aktion seien unter der Regie des Verbandes ICS (International Chamber of Shipping) alle wichtigen internationalen Schifffahrtsorganisationen beteiligt, die zusammen mehr als 90 Prozent der kommerziellen Schifffahrt vertreten.