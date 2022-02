Schindler mit Wechseln in Konzernleitung und Verwaltungsrat

(Extra) - Nach dem Abgang von Konzernchef Thomas Oetterli vor drei Wochen kommt es bei Schindler zu weiteren Wechseln in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat. Asien-Pazifik-Chef Jujudhan Jena verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte der Lift- und Rolltreppenhersteller am Mittwoch in einem Communiqué mit.