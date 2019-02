Schindler steigert Umsatz und hält Profitabilität - Abschwächung erwartet

Der Auftragseingang legte um 6,2 Prozent auf 11,67 Milliarden Franken zu und der Umsatz um 6,9 Prozent auf 10,88 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährung betrug das Wachstum 6,6 beziehungsweise 7,3 Prozent, womit die Umsatzerwartungen des Unternehmens selbst übertroffen wurden.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT konnte der Innerschweizer Konzern um 6,9 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken steigern, was einer unveränderten EBIT-Marge von 11,7 Prozent entspricht. Der Reingewinn wuchs um 14 Prozent auf 1,01 Milliarden. Zu diesem überproportionalen Wachstum habe das verbesserte operative Ergebnis sowie eine Einigung über die Besteuerung in Höhe von 60 Millionen Franken beigetragen. Die Analystenschätzungen (AWP-Konsens) wurden bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT knapp übertroffen, beim Reingewinn erreicht.

Nordamerika weiter stark - Wachstum in Asien

Das Wachstum sei in der Region Amerika am höchsten gewesen, gefolgt von den Regionen EMEA (Europe/Middle East/Africa) und Asien-Pazifik, schrieb das Unternehmen weiter. In China sei im Neuanlagengeschäft die Nachfrage leicht gestiegen und Indien sei zum Wachstum zurückgekehrt. Der nordamerikanische Markt sei unverändert stark geblieben und Südamerika habe von Volumenzunahmen in Brasilien profitiert. Die Region EMEA habe sowohl in Nord- als auch in Südeuropa eine robuste Nachfrage verzeichnet. Insgesamt sei der Anteil an Grossprojekten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Konzern setzt auf strategische Investitionen und die Beschleunigung von Innovationen. Das Projekt zur Modularisierung der Aufzüge schreite voran. Im Servicebereich seien mehr als 25 kleinere Unternehmen zugekauft worden und in China wurde die Beteiligung am dem Joint Venture "Volkslift Elevator" auf 49 Prozent erhöht. Zudem habe die Fertigstellung des Fahrtreppenwerks in Indien sowie die Eröffnung eines Werks für Fahrtreppenstufen in China die Position gestärkt. Zudem investiert Schindler in Digitalisierung, etwa in das Projekt "Digital Twin", das in der Entwicklung, Produktion und Montage zum Einsatz kommt, eine IoT-Plattform oder ein Robotersystem zu Installation von Aufzügen.

Unveränderte Dividende von 4 Franken

Der Generalversammlung wird eine unveränderte ordentliche Dividende von 4,00 Franken je Namenaktie und Partizipationsschein vorgeschlagen. An der Generalversammlung am 26. März stellt sich Michael Nilles auf eigenen Wunsch nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung, wie es weiter hiess.

Für das laufende Jahr 2019 peilt das Schindler-Management eine Umsatzsteigerung in einer Spanne von 4 bis 6 Prozent in Lokalwährungen an. Einige wichtige Aufzugs- und Fahrtreppenmärkte würden sich abschwächen, so die Erwartung. Schindler sei aber aufgrund der breiten geografischen Diversifikation bestens positioniert, um von den Entwicklungen in Bereichen zu profitieren, wo die Märkte weiterhin wachsen. Langfristig würden die globalen Megatrends den Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt weiterhin begünstigen.

