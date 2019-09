Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler tritt einem Medienbericht über das Interesse eines Mitbewerbers an den Innerschweizern entgegen. "Im Allgemeinen kommentieren wir keine Marktgerüchte", sagte Sprecherin Nicole Wesch am Donnerstag zu AWP. "In diesem speziellen Fall müssen wir jedoch feststellen, dass diese Gerüchte völlig unbegründet und sachlich falsch sind."