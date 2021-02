Schindler-Valoren nach Zahlen und vorsichtigem Ausblick tiefer

Die Schindler-Partizipationsscheine notieren um 09.15 Uhr 2,1 Prozent tiefer auf 247 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) verliert aktuell 0,7 Prozent.

Die positive Umsatzentwicklung in Lokalwährungen im Schlussquartal kommt bei den Experten gut an. Mit einem Wachstum von 3,3 Prozent habe Schindler mehr oder weniger an das Umsatzplus von 4 Prozent im dritten Quartal angeknüpft und die Erwartungen klar übertroffen. Ebenfalls begrüsst wird die unveränderte Dividende von 4 Franken.

Vom Auftragseingang hatten sich die Analysten hingegen etwas mehr erhofft. Einige zeigen sich etwas enttäuscht und verweisen auf die Book-to-Bill-Ratio von unter eins. Es könne länger als erwartet dauern, bis die Märkte wieder den Stand von 2019 erreichen.

Während der Betriebsgewinn EBIT etwas unter den Erwartungen ausfiel, lag der Reingewinn am oberen Ende der Schätzungen. Der Ausblick sei mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen zwischen 0 und 5 Prozent wenig inspirierend. In Franken könnte dies auch erneut ein Minus bedeuten. Von der Währungsseite rechnet das Unternehmen mit anhaltendem Gegenwind.

Nachdem sich die Schindler-Titel in den vergangenen Wochen zuletzt gut entwickelt hatten, wird am Markt von Gewinnmitnahmen gesprochen. Angesichts der soliden Entwicklung wird aber kein nachhaltiger Druck erwartet.

