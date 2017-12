Der Mannheimer Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub hat seinen Standort Dormagen (Nordrhein-Westfalen) an die japanische CCI Group verkauft. Der Konzern wolle seine Produktionstätigkeit wieder auf den Kernbereich der Schmierstoffe konzentrieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dormagen war einer von acht Fuchs-Produktionsstandorten in Deutschland und Bestandteil der 2015 zugekauften Deutschen Pentosin-Werke GmbH.