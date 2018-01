Schmolz+Bickenbach vom Handel ausgesetzt - Entscheidung zu Asco erwartet

Die Aktien von Schmolz+Bickenbach (S+B) sind vom Handel an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange bis auf weiteres ausgesetzt. Das Unternehmen erwartet im Verlauf des Vormittags einen Entscheid eines französischen Gerichts mit Bezug auf das laufende Übernahmeangebot für wesentliche Teile von Asco Industries, wie Sprecher Ulrich Steiner am Montag gegenüber AWP sagte.