Schneemangel und Coronavirus-Krise: Deutsche Skisaison endet knapp unter Schnitt

Trotz des Schneemangels und der vorzeitigen Schliessung der Skilifte wegen der Corona-Pandemie haben die Liftbetreiber in der aktuellen Saison nur knapp unter dem Mittel der vergangenen Jahre abgeschnitten. Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) zählte in einer vorläufigen ersten Bilanz in dieser Saison in den deutschen Skigebieten rund 3,9 Millionen Gäste.