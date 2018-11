Schneestürme in den USA sorgen weiterhin für Flugausfälle

Laut der nationalen Wetterbehörde sollte sich der Schneesturm am Dienstag (Ortszeit) Richtung Nordosten bewegen. An der Westküste der USA wurden heftige Regenfälle und in Höhenlagen auch Schnee erwartet.

Schon am Sonntag waren Tausende Fluggäste zum Ende des verlängerten Thanksgiving-Wochenendes an diversen Flughäfen der Region gestrandet.

Wegen zugeschneiter oder vereister Autobahnen konnten Reisende auch nicht auf alternative Routen ausweichen.

Das Winterwetter hatte die Staaten Wisconsin, Illinois, Michigan und Indiana auch am Montag weiter fest im Griff. In Illinois hatten rund 200 000 Haushalte zeitweise keinen Strom, die meisten davon in der Metropole Chicago am Lake Michigan. An der Grenze zu Wisconsin im Norden lag der Schnee bis zu 30 Zentimeter hoch./cha/DP/jha

(AWP)