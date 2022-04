Schneider Electric wächst stärker als erwartet

MALMAISON (awp international) - Eine anhaltend hohe Nachfrage treibt das Geschäft des französischen Elektrokonzerns Schneider Electric weiter an. Zudem profitierte das Unternehmen vom starken Dollar und Yuan, die dem Konzern aus den Verkäufen in vielen Ländern mehr Euro in die Kassen spülten, und von Übernahmen.