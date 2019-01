Schott setzt auf Glas für Falt-Displays und Smartphones

Der Spezialglas-Hersteller Schott setzt verstärkt auf den Smartphonemarkt. Nach einem Rekordgewinn will das Mainzer Unternehmen künftig vom boomenden Markt für Faltdisplays und Dünnglas für Smartphones profitieren. In den kommenden drei bis vier Jahren sollen insgesamt rund 300 Millionen Euro investiert werden, kündigte Schott am Mittwoch an. Wachstum solle zudem mit Pharmaverpackungen aus Glas und Kunststoff gelingen. Auch bei der Zerodur-Glaskeramik, die sich selbst unter extremen Bedingungen quasi nicht ausdehnt, sieht der Konzern grosses Potenzial. Sie kommt etwa in Satelliten, bei Hochleistungsteleskopen und in der Luftfahrt zum Einsatz.