Schuldengeplagter K+S-Konzern erwägt Teilverkauf des Amerika-Geschäfts

(Ausführliche Fassung) - Mit möglichen Abspaltungen von Geschäftsteilen in Nordamerika holt der hoch verschuldete Dünger- und Salzproduzent K+S zum Befreiungsschlag aus. Da die niedrigen Kalipreise ein Erreichen der Finanzziele schwierig machen, wurden Massnahmen zum Schuldenabbau erarbeitet, wie K+S am Dienstag in Kassel mitteilte.