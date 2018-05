Die französische Bank Societe Generale hat zum Jahresauftakt mit schwachen Märkten und den anhaltend niedrigen Zinsen gekämpft. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen sowohl die Erträge als auch das operative Ergebnis zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie die Bank am Freitag in Paris mitteilte. Die Erträge sanken um 2,5 Prozent auf knapp 6,3 Milliarden Euro.