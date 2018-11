Schwacher September belastet Exportbilanz der deutschen Maschinenbauer

Das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer hat im dritten Quartal etwas an Tempo verloren. Von Juli bis September stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Im ersten Halbjahr hatte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie nach aktuellen Zahlen trotz internationaler Handelskonflikte noch ein Plus von 5,9 Prozent verbucht. Erste Bremsspuren zeigten sich den Angaben zufolge im September mit einem Rückgang der Auslieferungen um 0,2 Prozent.