BILLANCOURT (awp international) - Der französische Einzelhändler Carrefour hat im ersten Quartal des laufenden Jahres nur ein minimales Umsatzwachstum erzielt. Bereinigt um Veränderungen der Ladenfläche ("Like for Like") und Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse im ersten Quartal zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 20,776 Milliarden Euro, wie Carrefour am Mittwoch am Unternehmenssitz bei Paris mitteilte.