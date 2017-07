Schwaches Smartphone-Geschäft schmälert Gewinn von LG

Nach ersten Schätzungen ergab sich ein Überschuss von 664 Milliarden Won, umgerechnet 552 Millionen Franken, wie der Elektronikriese am Freitag in Seoul mitteilte. Analysten hatten dagegen ein Plus von umgerechnet 627 Millionen Franken erwartet.

"Es sieht so aus, als ob die Mobiltelefonsparte deutlich mehr als 100 Milliarden Won Verlust gemacht hat", sagte Analyst S.R. Kwon von Dongbu Securities. Auch die Profitabilität bei Fernsehern und Haushaltsgeräten sei etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben, fügte er hinzu.

LG ist nach Samsung der weltweit zweitgrösste TV-Geräte-Hersteller, liegt aber auf dem wichtigen Smartphone-Markt weit abgeschlagen hinter Samsung, Apple und mehreren chinesischen Herstellern.

Der grosse Konkurrent Samsung hatte zuvor einen Rekordgewinn von 14 Billionen Won für das zweite Quartal in Aussicht gestellt und das mit einem anhaltenden Boom bei Speicherchips begründet.

(AWP)