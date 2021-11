Schwächephase in der deutschen Industrie setzt sich überraschend fort

Die Schwächephase in der deutschen Industrie hat sich im September überraschend fortgesetzt. Die Gesamtproduktion fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von dem Dämpfer überrascht. Sie hatten mit einer Erholung gerechnet, nachdem es im August einen starken Produktionsrückgang um revidiert 3,5 Prozent (zuvor 4,0 Prozent) geben hatte.