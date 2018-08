Schwächeres Braunkohlegeschäft lastet auf RWE-Ergebnis

(Ausführliche Fassung) - Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr weniger verdient als im Vorjahr. Der Grund war eine sinkende Profitabilität in der konventionellen Stromerzeugung sowie geringere Mengen bei Braunkohle und Kernenergie, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. An der derzeitigen Erholung der Stromgrosshandelspreise konnte RWE dabei nur bedingt teilhaben. Das Unternehmen hat die Strommenge aus seinen Braunkohle- und Kernkraftwerken zu niedrigeren Preisen zu einem früheren Zeitpunkt auf Termin verkauft.