Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Der mutmasslich in einen Geldwäscheskandal verwickelten Swedbank drohen in Schweden Sanktionen. Die schwedische Finanzaufsicht hat im Zuge ihrer Ermittlungen eine Sanktionsprüfung eingeleitet. Man wolle überprüfen, ob die bei den Untersuchungen beobachteten Mängel und Schwachstellen zu einer Strafmassnahme führen oder die Ermittlungen auf andere Weise beendet werden sollten, teilte die Behörde am Dienstag mit. Für eine solche Untersuchung gebe es ausreichende Gründe. Auch die Ermittlungsbehörden in Estland wollen laut der Behörde parallel einen Sanktionsprozess gegen die estnische Tochterfirma der schwedischen Bank aufnehmen.