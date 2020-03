Auch der Industriekonzern Schweiter führt seine ordentliche Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Anteilseigner durch. Die Aktionärinnen und Aktionären werden gebeten, ihre Stimme für den Anlass am 8. April 2020 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu übertragen. Alternativ könne elektronisch abgestimmt werden, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit.