Schweizer Aktionäre zunehmend kritisch gegenüber CEO-Vergütungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre in der Schweiz werden zunehmend kritisch gegenüber den Vergütungen der Konzernchefs. Im Mittel betrug die Ablehnung der Vergütungsberichte an den Generalversammlungen des laufenden Jahres 14,4 Prozent und war damit so hoch wie noch nie, wie die Stimmrechtsberaterorganisation Swipra schreibt. Dies obwohl die CEO-Vergütungen für 2020 im Schnitt gesunken seien.