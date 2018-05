Schweizer Biotechbranche ist 2017 gewachsen - Sammelt mehr Gelder ein

Die Schweizer Biotechbranche schaut auf ein bewegtes Jahr 2017 zurück. So ist es ihr gelungen, den Umsatz erneut zu steigern. Vor allem aber hat die Branche im vergangenen Geschäftsjahr so viel Kapital an Land gezogen, wie nie zuvor, wie aus dem Swiss Biotech Report der Swiss Biotech Association am Donnerstag hervorgeht.