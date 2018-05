Schweizer Biotechbranche wird für Investoren attraktiver - Wachstum 2017

(Meldung um Aussagen des Leiters der Swiss Biotech Association) - Für die Schweizer Biotechbranche war 2017 ohne Frage ein erfolgreiches Jahr. Nicht nur, dass die Erlöse gestiegen sind, es ist ihr auch gelungen, so viel Kapital an Land zu ziehen wie nie zuvor. Dies geht aus dem Swiss Biotech Report der Swiss Biotech Association am Donnerstag hervor.