Schweizer Börse trennt sich von 11 Millionen Worldline-Aktien

Das Geld will die SIX für den geplanten Kauf der spanischen Börse aufwenden, teilte diese am Montagabend mit. Für die Bolsas y Mercados Espanoles (BME) hat die SIX letzten Herbst 2,8 Milliarden Euro geboten.

Gemäss Angaben aus Bankkreisen sind die Worldline-Anteile zwischen 60,82 und 62,00 Euro das Stück zu haben. Nach dem Verkauf des Aktienpakets von 6 Prozent werde die SIX noch 16,3 Prozent an Worldline halten, so die Mitteilung weiter. Worldline bleibe für SIX eine strategische Investition.

Neben dem Erlös aus den Worldline-Aktien will SIX den Kauf der BME aus eigenen liquiden Mitteln, einer Fremdkapitalfinanzierung sowie aus dem Erlös einer sogenannten "Equity-Collar-Transaktion" in Bezug auf Worldline finanzieren.

Die SIX hatte letzten Oktober 19 Prozent ihrer Worldline-Anteile über die besagte Transaktion abgesichert. Diese Absicherung werde nun vorzeitig aufgelöst.

ra/yr

(AWP)