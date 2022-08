Schweizer Firmen hinken bei Dividenden hinterher

Weltweit sind die Ausschüttungen an Aktionäre im zweiten Quartal 2022 auf rekordhohe Summen gestiegen. Auch in der Schweiz legten die Dividenden laut dem Vermögensverwalter Janus Henderson auf einen Rekordwert von 24 Milliarden Dollar an. Das Wachstum fällt aber im Vergleich zum globalen Schnitt bescheidener aus.