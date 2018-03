Schweizer Gussindustrie erzielt Wachstum 2017 - Ausblick positiv

Die Zahlen würden die Dynamik der Schweizer Gussindustrie in einem positiven Wirtschaftsumfeld widerspiegeln. Haupttreiber sei die gute Konjunktur in den bestehenden Absatzmärkten Europas, Chinas und zunehmend auch Nordamerikas gewesen. Bei den Eisen- und Stahlgiessereien erhöhten sich die abgelieferten Tonnagen um 3% auf 36'500 Tonnen und bei den Leichtmetallgiessereien um 3,7% auf 13'400 Tonnen. Lediglich bei den Kupferlegierungen musste eine Reduktion um 2% auf 3'200 Tonnen gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden.

Als vorteilhaft hätten sich insgesamt die kontinuierlich getätigten Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien und in die Automation an den Schweizer Standorten sowie parallel dazu die Verlagerung von Gross-Serienfertigungen an Produktionsstandorte im Ausland erwiesen. Der schwächere Schweizerfranken habe Rückenwind verliehen und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, so der Verband weiter. Ausschlaggebend sei jedoch der hohe Qualitätsstandard, die Innovationskraft und zuverlässige Liefertermin-Treue der Schweizer Gussindustrie gewesen.

WEITERES WACHSTUM ERWARTET

Laut einer Umfrage unter den Verbandsvorständen fallen die Prognosen für das laufende Jahr 2018 mehrheitlich positiv aus. Es wird mit einem kontinuierlichen Wachstum gerechnet. "Die Auftragsbücher bei den meisten Giessereien haben sich hierzulande gut gefüllt", wird Markus Schmidhauser, Verbandspräsident und Geschäftsführer der Wolfensberger AG in der Mitteilung zitiert. "Ob die Trendwende von längerer Dauer sein wird, werden die nächsten Monate zeigen. Wichtige Entscheidungsträger auf der weltpolitischen Bühne sind leider zu unberechenbar, um vor unschönen Überraschungen gefeit zu sein, wie die von den USA nun tatsächlich verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zeigen", so der GVS-Präsident weiter.

yr/tp

(AWP)