Schweizer nutzen ihre Smartphones laut Umfrage immer länger

Jedes Jahr ein neues Gerät zu kaufen sei "out", teilte Comparis am Donnerstag mit. In der Umfrage hätten 39,1 Prozent der Befragten erklärt, dass sie ihr Handy vier Jahre oder mehr nutzen wollten, wie der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage zu entnehmen ist. 2019 hätten erst 32,8 Prozent entsprechende Absichten geäussert.

Vor allem ältere Personen wollen ihr Gerät lange nutzen - in der Umfrage traf dies auf die Hälfte der Befragten über 56 Jahren und nur auf etwas weniger als einen Drittel der Personen bis 35 Jahren. Zudem sei der Anteil der Langnutzenden in der Deutschschweiz signifikant höher als in der Romandie.

Ein billiges Handy-Modellunter 400 Franken wollten in der Umfrage noch 35,4 Prozent der Befragten kaufen. Gut ein Fünftel (21,9 Prozent) zeigten sich dagegen bereit, über 800 Franken zu zahlen. 2019 hatten erst 12,9 Prozent so viel Geld für ein neues Gerät bezahlen wollen.

Die Umfrage im Auftrag von Comparis wurde laut den Angaben im Oktober 2021 durchgeführt. Befragt wurden 2042 Personen in allen Regionen der Schweiz.

tp/

(AWP)