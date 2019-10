Schweizer Start-up Fond tätigt erste Investitionen in zwei Jungunternehmen

Darüber hinaus sollen indirekt über Drittfonds auch weitere Unternehmen mit Venture- und Wachstumskapital versorgt werden, teilte die Swiss Entrepreneurs Foundation am Donnerstag mit. Die nächsten Direktinvestitionen seien bereits in Vorbereitung.

Der Fonds werde in den kommenden Monaten weiteres Kapital von Investoren aufnehmen. Das Closing sei für Ende Jahr vorgesehen. Der Swiss Entrepreneurs Fund habe eine Zielgrösse von 500 Millionen.

Erste Investitionen in Technologiefirmen

Die Informatikfirma Nexxiot wurde als Spin-off der ETH im Jahr 2015 gegründet und ist in Zürich ansässig, mit Ablegern in Deutschland und den USA. Nexxiot entwickle und vertreibe eine integrierte Logistiklösung mit IoT-Sensoren für Güterwagen, Container und Luftfrachtpaletten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 70 Mitarbeiter.

SkyCell wurde im Jahr 2012 gegründet und ist ebenfalls in Zürich domiziliert, beschäftigt weltweit rund 75 Mitarbeiter und ist auf die Herstellung und Logistik von Kühlcontainern für die Pharmaindustrie spezialisiert. Diese ermöglichen Unternehmen den sicheren Transport hochsensibler Güter, etwa spezieller Medikamente. Acht der 20 weltgrössten Pharmaunternehmen seien Kunden von SkyCell.

Breit abgestützter Fonds

Der Fonds wurde gemeinsam von der Swiss Entrepreneurs Foundation, Mobiliar, Credit Suisse und UBS lanciert. Er investiert in Schweizer Startups und innovative KMUs in der Wachstumsphase, die bereits Produkte am Markt haben und über einen Kundenstamm verfügen. Ankerinvestorin ist die Mobiliar, die sich abhängig vom Fondsvolumen mit bis zu 100 Millionen Franken beteiligt. Die Mehrheit der Investitionen wird dabei in Firmen getätigt, die ihren Hauptsitz oder einen signifikanten Anteil ihrer Wertschöpfung in der Schweiz haben, wie es weiter heisst.

Der Fonds sei mit der Swiss Entrepreneurs Foundation verbunden, die von Mobiliar, Credit Suisse, UBS, Swisscom, der Gebert Rüf Stiftung und Wenger & Vieli lanciert wurde. Die Stiftung wurde 2017 von Altbundesrat Johann Schneider Ammann mitinitiiert und steht heute unter dem Patronat von Bundesrat Guy Parmelin und wird von Urs Berger, Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, präsidiert.

pre/ra

(AWP)