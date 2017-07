Schweizer Stellenmarkt laut Adecco-Index stabil auf hohem Niveau

Im Vergleich zum Sommer 2016 verharrt der Index auf hohem Niveau, wie der Personalvermittler Adecco am Donnerstag mitteilt. Gegenüber dem ersten Jahresviertel 2017 jedoch sank der von der Universität Zürich erhobene Index um 6%. Dies beruhe jedoch teilweise auf saisonalen Effekten, heisst es.

STARKES STELLENWACHSTUM IN GENFERSEEREGION

Mit Blick auf die einzelnen Regionen verzeichnete im Quartalsvergleich einzig der Genfersee (+20%) eine positive Entwicklung. Damit setze diese Region den seit Längerem bemerkbaren Anstieg in der Zahl der Vakanzen fort. Dabei hätten alle Berufsbereiche von diesem Aufschwung profitiert; allen voran die Industrie- und Bauberufe. Stabil entwickelten sich das Espace Mittelland und die Zentralschweiz, während in der Nordwestschweiz (-16%), Ostschweiz (-13%) und Zürich (-8%) ein Rückgang gemessen wurde.

Im Jahresvergleich schneidet ebenfalls die Genferseeregion mit +26% am stärksten ab, gefolgt vom Espace Mitteland (+1%) und der Ostschweiz (+9%). Rückläufig entwickelten sich die Nordwestschweiz (-4%) und die Zentralschweiz (-2%).

BAUARBEITER, HANDWERKER, TECHNIKER UND NATURWISSENSCHAFTLER BESONDERS GEFRAGT

Bei den Berufsgruppen verzeichnen im Jahresvergleich jene in den Bereichen Bau und Ausbau mit einer Zunahme von 38% einen starken Aufschwung. Die aktuelle Entwicklung deute auf eine Erholung von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Frankenschock im Jahr 2015 hin, wie es heisst.

Mit einem Plus von 17% setzen die Berufe der Technik und Naturwissenschaften ihren Anstieg fort. Dabei würden vor allem mehr Stellen in den Ingenieursberufen ausgeschrieben. Ausserdem steigt die Anzahl Vakanzen in den Berufen der Industrie und des Transports um 11%.

Im Bereich Handel und Verkauf wurde dagegen eine weitere Abnahme (-11%) im Stellenangebot beobachtet. "Dies überrascht jedoch nicht, da sich ein Strukturwandel abzeichnet. Die Personalnachfrage im Detailhandel sinkt kontinuierlich", lässt sich Adecco Schweiz CEO Nicole Burth zitieren.

Auch das Angebot an offenen Stellen in den öffentlichen Dienstleistungen und dem Unterrichtswesen hat deutlich abgenommen (-14%), was unter Umständen mit Sparmassnahmen und damit einhergehend einem teilweisen Einstellungstopp in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes zusammenhängt, wie es heisst.

Nahezu unverändert bleibt die Zahl der Vakanzen in den Berufen von Finanz und Treuhand (-1%), Management und Organisation (+2%) sowie im Gesundheitsbereich (-2%).

Der Adecco Swiss Job Market Index wird vom Personalvermittler Adecco Schweiz veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Stellenmarkt-Monitor Schweiz (SSM) am Soziologischen Institut der Universität Zürich. Er beruht auf Quartalserhebungen der Stellenangebote in 90 Zeitungen und Anzeigern, auf 12 Onlinestellenportalen und 1300 Unternehmenswebsites.

