Schweizer Temporärbranche bleibt im ersten Quartal auf Wachstumskurs

So nahmen die Einsatzstunden im Temporärgeschäft im ersten Quartal um über einen Fünftel zu, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Swiss Staffingindex" des Arbeitgeberverbands Swissstaffing hervorgeht. Der Umsatz der Personaldienstleister mit Feststellenvermittlungen lag um gut 10 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres.

"Überraschenderweise belasteten der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Lieferunterbrüche aus China die Geschäftszahlen der Personaldienstleister noch nicht", schreibt der Verband, auch wenn sich das Geschäft im März etwas verändert habe: So hat das Temporärgeschäft im letzten Monat des Quartals geringfügig an Dynamik verloren, wogegen der Feststellenmarkt um beinahe 22 Prozent über dem Vorjahresmonat lag.

Und eine gute Geschäftsentwicklung bei den Personaldienstleistern sei ein klares Wachstumssignal für die Gesamtwirtschaft, so Swissstaffing.

Auch der Blick nach vorne stimmt zuversichtlich. "Die CEOs der Personaldienstleister blicken optimistisch in die Zukunft", heisst es weiter. Konkret rechneten gemäss einer Mitgliederbefragung über 70 Prozent von ihnen für die kommenden sechs Monate mit einer Steigerung der Geschäftstätigkeit.

cf/rw

(AWP)