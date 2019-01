Schweizer Versicherer nehmen 2018 mehr Prämien ein

Die Schweizer Privatversicherer haben im vergangenen Jahr mehr Prämien eingenommen als noch 2017. Dabei gelang es ihnen sowohl in der Sach- wie auch in der Lebensversicherung zuzulegen. Letztere wuchs nach zwei rückläufigen Jahren in einem nach wie vor von Tiefstzinsen geprägten und somit widrigen Umfeld.