Der holländische Argra-Rohwarenhändler Louis Dreyfus (LDC) hat einen Schweizer zum neuen Finanzchef ernannt. So übernimmt Patrick Treuer mit sofortiger Wirkung den CFO-Posten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In seiner neuen Funktion werde er direkt an COO Michael Gelchie berichten.