Schwellenländer als Wachstumsmotoren für Versicherungsbranche

Damit wachsen sie viermal schneller als in den entwickelten Märkten, teilte der Rückversicherer Swiss Re in seiner jüngsten Sigma-Studie mit, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. China werde voraussichtlich bis Mitte der 2030er-Jahre zum grössten Versicherungsmarkt der Welt aufsteigen.

Die Nachfrage nach Versicherungen hänge stark mit dem Wirtschaftswachstum zusammen. Der Anteil der Schwellenländer an den weltweiten Prämien dürfte in den nächsten zehn Jahren um rund 50 Prozent steigen.

In den asiatischen Schwellenländern werde die Wachstumsrate in den kommenden zwei Jahren voraussichtlich das Dreifache des weltweiten Durchschnitts betragen. In den Schwellenländern rechnet die Swiss Re in der Nicht-Lebenversicherung mit einem Plus von 8 Prozent. In China dürfte ein Wachstum von 10 Prozent herauskommen, schrieb die Swiss Re. Auch in Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa dürfte sich das Wachstum etwas beschleunigen, hiess es weiter.

jb/rw

(AWP)