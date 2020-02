Schwieriges Geschäftsumfeld: Covestro will Kosten noch stärker drücken

Mehr Wettbewerb, träge Konjunktur, niedrigere Verkaufspreise: Der Kunststoffkonzern Covestro tritt in einem weiterhin schwierigen Umfeld noch stärker auf die Kostenbremse. Zusätzlich zu dem im Oktober 2018 gestarteten Programm sollen im laufenden Jahr 2020 zusätzlich rund 200 Millionen Euro eingespart werden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bei der Vorlage seiner Jahreszahlen in Düsseldorf mitteilte. In diesem Rahmen würden auch alle laufenden und geplanten Investitionen überprüft. Erst im Januar hatte Covestro eine Pause bei einem 1,5 Milliarden Euro teuren Bau einer Grossanlage zur Produktion des Schaumstoff-Vorproduktes MDI am US-Standort Baytown angekündigt.