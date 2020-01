Schwieriges Zuckergeschäft bringt Südzucker in die roten Zahlen

Trotz einem Lichtblick im dritten Quartal bleibt die Lage bei Südzucker schwierig. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 rutschte das SDax -Unternehmen wegen der Zuckergeschäfte in die roten Zahlen, wie Europas grösster Zuckerkonzern am Dienstag in Mannheim mitteilte. Unter dem Strich stand für die ersten neun Monate ein Fehlbetrag von 35 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch 36 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen hatte.