'Science': Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen Durchbruch des Jahres

Die rasante Entwicklung effektiver Impfstoffe gegen Covid-19 ist für die Macher des renommierten "Science"-Magazins der wichtigste Forschungsdurchbruch des Jahres. Niemals zuvor hätten so viele Konkurrenten so offen und regelmässig zusammengearbeitet, ebenso einzigartig sei die gemeinsame Anstrengung von Regierungen, Industrie, Wissenschaft und Non-Profit-Organisationen, heisst es zur Begründung des "Breakthrough of the Year".