Scout24 bestätigt fortgeschrittene Gespräche zum Verkauf seines Auto-Portals

Der Internetportal-Betreiber Scout24 nähert sich dem milliardenschweren Verkauf seiner Auto-Verkaufsplattform AutoScout24. Das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Bietern einschliesslich des Finanzinvestors Hellman & Friedman, teilte Scout24 am Montag mit. Das Unternehmen bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der von Hellman & Friedman gebotene Preis liege aber "erheblich" über den in der Berichterstattung genannten 2,5 Milliarden Euro, führte Scout24 aus.