Scout24 prüft Alternativen für Auto-Portal - Elliott macht Druck

Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 prüft Alternativen für sein Portal Autoscout24. Das hat der MDax -Konzern bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwoch in München angekündigt. Investor Paul Singer, der mit seinem Hedgefonds Elliott an Scout24 beteiligt ist, hatte zuvor gefordert, die Online-Plattform zu verkaufen.