Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr gesteigert. Dazu trugen vor allem die starken Portale Auto24 und Immobilienscout24 bei. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Die Erlöse verbesserten sich in den ersten sechs Monaten um fast ein Fünftel auf rund 300 Millionen Euro.