Scout24 wächst weiter - Neuigkeiten zu AutoScout24 Ende November

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand. Beim Margen-Ziel änderte Scout24 allerdings die Formulierung leicht. Man gehe davon aus "mindestens das untere Ende" der prognostizierten Bandbreite von 52 bis 54 Prozent für die Ebitda-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zu erreichen. Im Sommer hiess es, Scout24 erwarte eine Ebitda-Marge zwischen 52 und 54 Prozent.

"Bei der Umsetzung unserer strategischen Roadmap machen wir weiter gute Fortschritte", teilte Scout24 weiter mit. Scout24 habe mit der Prüfung der strategischen Optionen für AutoScout24 begonnen. Am Kapitalmarkttag am 26. November werde es dazu mehr Informationen geben. Investor Paul Singer, der mit seinem Hedgefonds Elliott an Scout24 beteiligt ist, hatte zuvor gefordert, die Online-Plattform zu verkaufen./stk/jha/

(AWP)