Scout24 will Aktien für bis zu 350 Millionen Euro zurückkaufen

Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) will erneut eigene Anteile zurückkaufen. In einer oder mehreren Tranchen sollen nun Aktien im Volumen von bis zu 350 Millionen Euro zurückerworben werden, wie das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Details zu dem Vorhaben sollen im Laufe des März vor Beginn des Aktienrückkaufs bekannt gegeben werden.