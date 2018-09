Die Credit Suisse hat in den USA eingewilligt, für Geschäft aus früheren Jahren eine Busse in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Wie die US-Börsenaufsicht SEC am Freitagabend schreibt, handle es sich um Verfehlungen im sogenannten Retail Execution Services-Geschäft (RES) aus früheren Jahren, das mittlerweile von der CS nicht mehr angeboten wird.