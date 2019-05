SEF 2019 Stadler-Chef: Grossauftrag wäre ideal fürs Berliner Werk

Seit Mitte April ist der Thurgauer Zugbauer Stadler Rail an der Schweizer Börse kotiert. Der Start ist geglückt, die Aktie hat vom Ausgabepreis aus seither knapp einen Fünftel dazugewonnen. Stadler-Chef Peter Spuhler will nun die nächsten Wachstumsschritte angehen, wie er am Freitag am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken im Gespräch mit AWP erklärte.