Sensirion plant Börsengang an SIX - Mehr Flexibilität angestrebt

Der Sensorenhersteller Sensirion plant den Börsengang an der SIX. Dabei sollen vorwiegend bestehende Aktien des derzeitigen Mehrheitsaktionärs Gottlieb Koch platziert werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zusätzlich sollen aber auch neue Aktien im Umfang von rund 55 Mio CHF emittiert werden.