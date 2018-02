Sensirion plant Börsengang an SIX - Zeitpunkt und Umfang noch nicht bekannt

Platziert werden sollen vorwiegend bestehende Aktien des derzeitigen Mehrheitsaktionärs Gottlieb Knoch, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zusätzlich sollen aber auch neue Aktien im Umfang von rund 55 Mio CHF emittiert werden. Knoch selbst bleibt auch nach dem Börsengang weiterhin in Sensirion investiert, wenn auch im geringeren Ausmass, wie ein Sprecher auf Anfrage ausführte. Weitere Angaben, etwa zur Zahl der Aktien, die an der Börse gebracht werden, den angestrebten Free-Float oder die Höhe der Börsenkapitalisierung, wurden indes nicht gemacht.

Die Unternehmensgründer Felix Mayer und Moritz Lechner bleiben gemäss Medienmitteilung aber vollumfänglich im Unternehmen investiert. Sie halten derzeit 14,0% des Aktienkapitals und kontrollieren das Unternehmen zusammen mit Mehrheitsaktionär Knoch, der 55% hält. Die übrigen Aktien befinden sich aktuell im Besitz von weiteren Verwaltungsratsmitgliedern, von einer Reihe von Family Offices sowie von Privatanlegern. Zudem halten andere Mitarbeiter von Sensirion total 8,5% am Unternehmen.

Mit dem Börsengang strebt Sensirion nach eigenen Angaben eine Erweiterung der Aktionärsbasis an, um eine "nachhaltige Geschäftsentwicklung basierend auf gezielten langfristigen Investitionen und einem ausgeprägten Unternehmergeist sicherzustellen".

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der neuen Aktien soll dem Unternehmen mehr Flexibilität für die künftige Finanzierungs- und Unternehmensstrategie verschaffen und Möglichkeiten für weiteres Wachstum bieten.

ÜBER 50% MARKTANTEIL

Sensirion ist nach eigenen Angaben führend im Bereich von Umwelt- und Durchflusssensoren und sieht sich gut positioniert, um das Wachstum auszuschöpfen, das von strukturellen Trends wie Energieeffizienz, Digitalisierung und Automatisierung sowie dem wachsenden Internet der Dinge angetrieben wird. Der Umsatz des Unternehmens belief sich 2017 auf 148 Mio CHF, der Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) auf 26 Mio CHF. Damit kam Sensirion auf eine EBITDA-Marge von knapp 18%. 23% des Umsatzes flossen in die Forschung und Entwicklung.

Gegründet wurde das Unternehmen mit heute insgesamt 735 Vollzeitstellen im Jahr 1998 als Spin-Off der ETH Zürich. Es stellt täglich rund 350'000 Sensoren her und hat nach eigenen Angaben am Markt für kombinierte Feuchte- und Temperatursensoren einen wertmässigen Anteil von über 50%. Die Produkte von Sensirion finden hauptsächlich Verwendung in der Automobilindustrie, der Medizinaltechnik sowie der Unterhaltungselektronik.

Sensirion sieht sich aber auch gut aufgestellt, um den Erfolg bei den kombinierten Feuchte- und Temperatursensoren auf andere Produkte seines Portfolios übertragen zu können. Dazu zählen die Durchflusssensoren und die unlängst eingeführten Umweltsensoren, die flüchtige organische Verbindungen, Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft erkennen.

IPO LOGISCHER NÄCHSTER SCHRITT

Den nun angestrebten Börsengang bezeichnet Mitgründer Felix Mayer im Communiqué vom Dienstag als "logischen nächsten Schritt in der Entwicklung von Sensirion und einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Geschichte des Unternehmens". Mit der angestrebten stabile Aktionärsstruktur - die Rede ist von "einigen engagierten Ankeraktionären" - soll die Entwicklung des Unternehmens "auf der Basis der bewährten Kombination aus langfristig angelegten Investitionen sowie einer anerkannten unternehmerischen Kultur und Verhaltensweise" gesichert werden.

Der geplante Börsengang wird gemäss Medienmitteilung von Credit Suisse und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Vontobel fungiert als Co-Bookrunner.

jr/uh

(AWP)