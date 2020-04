Sensorhersteller AMS hält weiter an Zeitplan für Osram-Übernahme fest

Der österreichische Sensorhersteller AMS will die angepeilte Übernahme des angeschlagenen Lichtkonzerns Osram weiter bis Ende des laufenden zweiten Quartals abschliessen. Das Vorhaben verlaufe nach wie vor planmässig, derzeit würden die noch erforderlichen fusionskontrollrecht­lichen Freigaben für die Transaktion eingeholt, teilte AMS am Mittwoch in Premstätten mit.